Кемеровчанин снял на видео крушение НЛО

СЕГОДНЯ 08:16 2018-11-28T08:16:50+03:00

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В Кемерове 27 ноября местный житель снял на видеорегистратор, как неопознанный летательный объект стремительно падает с неба. Мужчина выложил кадры в сеть под названием «Крушение НЛО Кемерово».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/679708" frameborder="0"></iframe> В небе над Кемеровом падает НЛО.Автор: YouTube

Судя по времени, указанному на видео, оно было сделано около девяти утра 27 ноября. Автолюбитель двигался на машине по улице Терешковой в сторону Кузбасского моста. В какой-то момент в небе появилась яркая вспышка, которая стремительно прошла по касательной вниз и исчезла.

Стоит отметить, что такой же «НЛО» в это же время заметили и жители Новосибирска. Как пояснил заместитель директора Большого новосибирского планетария Илья Орлов, скорее всего, это метеор, болид.