Кемеровчанин снял на видео крушение НЛО
В Кемерове 27 ноября местный житель снял на видеорегистратор, как неопознанный летательный объект стремительно падает с неба. Мужчина выложил кадры в сеть под названием «Крушение НЛО Кемерово».
В небе над Кемеровом падает НЛО.Автор: YouTube
Судя по времени, указанному на видео, оно было сделано около девяти утра 27 ноября. Автолюбитель двигался на машине по улице Терешковой в сторону Кузбасского моста. В какой-то момент в небе появилась яркая вспышка, которая стремительно прошла по касательной вниз и исчезла.
Стоит отметить, что такой же «НЛО» в это же время заметили и жители Новосибирска. Как пояснил заместитель директора Большого новосибирского планетария Илья Орлов, скорее всего, это метеор, болид.