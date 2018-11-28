2018-11-28T08:44:40+03:00
Общество

На дороги Новокузнецка в 2019 году потратят 1,36 миллиарда

Такую цифру озвучили власти города
Екатерина БОРМОТОВА
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В этом году в Новокузнецке было отремонтировано 103 километра автодорогВ этом году в Новокузнецке было отремонтировано 103 километра автодорогФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке в 2019 году на дороги потратят 1,36 миллиарда рублей. Такую цифру озвучили городские власти в группе безопасных и качественных дорог.

«На сегодняшний день на федеральном уровне происходит трансформация приоритетного проекта в национальный, что позволит реализовывать более затратные мероприятия, такие как реконструкция и новое строительство и привести к нормативному состоянию 85 процентов местных автодорог», - сообщили в мэрии.

В администрации уточнили, что планы по ремонту новокузнецких дорог в 2019 году уже сформированы. Финансирование составит 1 миллиард 360 миллионов рублей.

В этом году в городе было отремонтировано 103 километра автодорог, уложено более миллиарда квадратных метров асфальтобетона, установлено 10 новых светофоров и обустроено три островка безопасности. На конец 2018 года доля протяженности улично-дорожной сети, соответствующей нормативам, составляет 63,7 процента.

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