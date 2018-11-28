2018-11-28T09:23:29+03:00
Общество

Пациенты кемеровской психбольницы выступили на фестивале в Москве

Они представили свое творчество в нескольких номинациях
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: КОМИАЦФото: КОМИАЦ
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Пациенты Кемеровской областной психиатрической больницы выступили на международном фестивале «Нить Ариадны». Они представили свое творчество в нескольких номинациях.

В Москве прошел пятый международный фестиваль творчества людей с особенностями психического развития. пациенты выступили в известных культурных объектах столицы России – в музее изобразительных искусств имени Пушкина, Третьяковской галерее, Музее современного искусства Церетели, Театре Луны. Участниками фестиваля стали делегации из 17 стран и 47 городов России.

Выступили на большой сцене и кузбасские представители. Так, в концертной номинации выступила пациентка с расстройством психики, которая исполнила песню «Ты услышь меня без слов» собственного сочинения. В театральной номинации театр пластики «Душа» исполнил пьесу «Легенда о реке Сибирской». Также кузбасские делегаты представили свой мультфильм «Как прилипает загар». В конце фестиваля участникам вручили памятные статуэтки.

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