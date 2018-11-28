2018-11-28T11:18:46+03:00
Общество

Силовики проводят выемку документов на крупном угольном предприятии в Кузбассе

В самой компании данную информацию не подтверждают
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Кирилл ЧАЩИН
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В Кузбассе крупную угольную компанию 28 ноября посетили силовики. На предприятии «Стройсервис» производится выемка документов.

В среду днем стало известно, что в головной офис компании «Стройсервис», который находится на проспекте Кузнецком в Кемерове, посетили силовики. Они производят выемку документов. Эти сведения «Комсомольской правде» сообщил осведомленный источник. Он уточнил, что на месте работают федеральные службы, однако причину происходящего назвать не смог.

В пресс-службе компании .данную информацию не подтвердили. «Мы сидим, работаем, даже не в курсе, что нам, оказывается тут руки заломали», - сказал собеседник издания.

«Комсомольская правда» пока не располагаем комментариями силовых ведомств на данный счет.

Справка «КП»

ЗАО «Стройсервис» было образовано 27 апреля 1994 года. Это группа команий, объединяющая восемь предприятий по добыче, обогащению угля, выпуску кокса, сбыту продукции на российском рынке и на экспорт. Предприятия располагаются в Прокопьевске, Киселевске, Белове, Березовком, Беловском и Гурьевском районах.

В 2017 году объем добычи угля «Стройсервиса» составил 10,5 миллиона тонн, к том числе коксующихся марок – 4,3 миллиона тонн.

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В «Кузбассразрезугле» рассказали об обысках и уголовном деле

В пресс-службе компании в четверг днем подтвердили факт выемки документов сотрудниками Следственного комитет России. В «Кузбассразрезугле» отметили, что расследование уголовного дела не связано непосредственно с производственной деятельностью компании. (подробности)

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