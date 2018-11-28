2018-11-28T11:46:55+03:00
Общество

Руководитель Терфонда ОМС Кузбасса возглавил областную больницу

К своим обязанностям Игорь Пачгин приступил 28 ноября
Ирина АВТУШКО
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Игорь Пачгин будет совмещать работу в медучреждении и в Фонде ОМСИгорь Пачгин будет совмещать работу в медучреждении и в Фонде ОМС
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Руководитель Территориального фонда ОМС Кемеровской области Игорь Пачгин назначен главным врачом Областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

К своим обязанностям Игорь Пачгин приступил 28 ноября и сейчас будет совмещать работу в медучреждении и в Фонде ОМС, который он возглавляет 11 лет. Одна из задач, которая поставлена сегодня перед новым главврачом – разработка и реализация проекта по созданию областной больницы экстренной помощи, путем присоединения к больнице имени Подгорбунского Кемеровской городской клинической больницы № 2.

-Создание современных крупных медицинских центров - это одна из наших задач, — пояснила заместитель губернатора по вопросам социального развития Елена Малышева, — она позволит сконцентрировать ресурсы на оказании качественной, современной, высокотехнологичной помощи всем жителям Кузбасса.

Ждут изменения не только медучреждения, но и сам Территориальный фонд. В 2019 году планируется начать преобразования, которые будут направлены на реализацию общих задач по сокращению необоснованных затрат в системе здравоохранения

Еще одним кадровым изменением в сфере кузбасского здравоохранения стало назначение бывшего главы областной больницы скорой помощи Андрея Иванова главным врачом Областного клинического госпиталя ветеранов войн.

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