2018-11-28T12:37:15+03:00
Общество

В Кузбассе школьник сбежал из дома, чтобы ночью любоваться новогодней иллюминацией

Мать обратилась в полицию только через трое суток
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Кузбассе 11-летний мальчик сбежал из дома, чтобы ночью полюбоваться на новогоднюю иллюминацию на городских улицах. Мать сообщила о пропаже сына только через трое суток.

В полицию обратилась 39-летняя жительница Прокопьевска. Она сообщила, что ее сын не появлялся дома уже трое суток. Полицейские выяснили, что мальчик ушел из дома под предлогом помощи по хозяйству – он якобы собирался набрать уголь, чтобы растопить печь. Однако домой он не вернулся.

Полицейские обнаружили ребенка на детской площадке в одном из дворов. Школьник пояснил, что ушел из дома, чтобы ночью любоваться на новогоднюю иллюминацию. К побегу он подготовился, взяв с собой булку хлеба и несколько упаковок лапши быстрого приготовления, рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Ребенка поместили в социально-реабилитационный центр, а его семью поставили на учет. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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