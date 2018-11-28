2018-11-28T13:40:20+03:00
Происшествия

В Кузбассе отвергнутый мужчина поджег дом возлюбленной с тремя детьми

Чтобы отвести от себя подозрения, мужчина помогал пожарным тушить пламя
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кузбассе отвергнутый мужчина поджег дом возлюбленной с тремя детьмиВ Кузбассе отвергнутый мужчина поджег дом возлюбленной с тремя детьмиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе отвергнутый мужчина поджег дом, в котором находилась его возлюбленная вместе с мужем и тремя детьми. Позже мужчина помогал спасателям тушить пожар, чтобы отвести от себя подозрения.

В полицию Прокопьевска поступил сигнал от пожарных, которые тушили частный дом в Зенковском районе. Они установили, что причиной пожара стал поджог.

Хозяин жилища проснулся около двух часов ночи от едкого запаха дыма. Мужчина помог жене и троим детям в возрасте трех, семи и 11 дет выбраться на улицу через окно. В результате пожара были уничтожены все надворные постройки и часть дома с имуществом, которое находилось внутри. Общая сумма ущерба составила 300 тысяч рублей. К счастью, никто из членов семьи не пострадал.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался ранее судимый за кражу 28-летний местный житель. Ранее он предлагал многодетной матери бросить мужа и уйти к нему, но получил отказ. Тогда мужчина решил отомстить возлюбленной. Зная, что та находится в доме с детьми, он ночью пробрался во двор и поджег веранду, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Находясь на соседней улице, отвергнутый мужчина наблюдал, как разгорается пламя. Потом, чтобы отвести от себя подозрения, вместе с пожарными тушил дом. А часом позже мужчина поджег еще один дом: мужчина хотел заняться мародерством – похитить и распродать уцелевшее имущество.

В отношении злоумышленника заведено уголовное дело, и в скором времени он может лишиться свободы на срок до пяти лет.

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