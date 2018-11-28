2018-11-28T14:05:13+03:00
Происшествия

Новокузнечанка с сыном по дороге в ночной клуб напали на таксиста

Буйный подросток и его мать повредили автомобиль и отобрали мобильный телефон у таксиста
Екатерина РОМАНОВА
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Водитель одного из новокузнецких такси пострадал от действий нетрезвой горожанки и ее несовершеннолетнего сына, которые направлялись в ночной клуб. Буйная семейка повредила автомобиль – и не только.

В один из вечеров водитель выполнял заказ – он вез клиентов в ночной клуб. Нетрезвая горожанка и ее несовершеннолетний сын вели себя в такси неадекватно, явно провоцируя конфликт. В конце концов, таксист был вынужден остановить машину и попросить пассажиров выйти. Он предложил вызвать полицию, но в ответ на это женщина схватила его телефон и выбросила в окно. Таксист вышел из машины, чтобы поднять гаджет, но тут на него напал несовершеннолетний подросток и несколько раз ударил. Парень забрал телефон, заявив, что он станет компенсацией за невыполненный заказ. После этого подросток и его мать принялись наносить удары по автомобилю. Он повредили ветровое стекло, панель приборов и задний фонарь – в общей сложности на сумму более 56 тысяч рублей.

Злоумышленников удалось найти: ими окащалась 46-летняя местная жительница и ее 16-летний сын. Примечательно, что ранее женщина уже была судима – за причинение тяжкого вреда здоровью.

Телефон вернули владельцу. Кроме того, мать с сыном должны будут возместить ущерб, причиненный автомобилю. Женщине грозит до двух лет лишения свободы за повреждение чужого имущества, а ее сын может лишиться свободы на срок до четырех лет за повреждение имущества и грабеж.

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