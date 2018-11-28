2018-11-28T15:00:12+03:00
Общество

В Новокузнецке объединят горбольницу №5 и две детские больницы

Многопрофильный медицинский центр будет создан на базе Новокузнецкой городской клинической больницы №5
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: пресс-служба АКОФото: пресс-служба АКО
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Еще одно объединение медицинских учреждений грядет в Новокзнецке. Так, на базе городской клинической больницы №5 будет создан многопрофильный медицинский городской центр.

Детская больница №4 и больница №5 расположены на одной территории, при этом у каждой из них имеются собственные аптека, пищеблок и лаборатории. Главный врач больниц уверен, что при дублировании все дублирующие функции будут исключены, а «освободившиеся» деньги будут направлены на повышение зарплат сотрудников, закупку лекарств, инструментария и ремонт помещений. При этом объединение детских больниц №№3 и 4 улучшит качество помощи, которое будет оказываться маленьким пациентам.

- Объединение возможностей и ресурсов трех учреждений здравоохранения — Новокузнецкой городской клинической больницы № 5 и новокузнецких детских клинических больниц № 3 и № 4 позволит организовать оказание качественной медицинской помощи по разным профилям, - рассказал и.о. начальника департамента охраны здоровья населения области Михаил Малин.

Планируется, что улучшение медицинского обеспечения пациенты почувствуют уже в ближайшее время.

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