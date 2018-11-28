В Новокузнецке объединят горбольницу №5 и две детские больницы
Еще одно объединение медицинских учреждений грядет в Новокзнецке. Так, на базе городской клинической больницы №5 будет создан многопрофильный медицинский городской центр.
Детская больница №4 и больница №5 расположены на одной территории, при этом у каждой из них имеются собственные аптека, пищеблок и лаборатории. Главный врач больниц уверен, что при дублировании все дублирующие функции будут исключены, а «освободившиеся» деньги будут направлены на повышение зарплат сотрудников, закупку лекарств, инструментария и ремонт помещений. При этом объединение детских больниц №№3 и 4 улучшит качество помощи, которое будет оказываться маленьким пациентам.
- Объединение возможностей и ресурсов трех учреждений здравоохранения — Новокузнецкой городской клинической больницы № 5 и новокузнецких детских клинических больниц № 3 и № 4 позволит организовать оказание качественной медицинской помощи по разным профилям, - рассказал и.о. начальника департамента охраны здоровья населения области Михаил Малин.
Планируется, что улучшение медицинского обеспечения пациенты почувствуют уже в ближайшее время.