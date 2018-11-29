Трое фигурантов дела «Зимней вишни» обжаловали продление ареста

СЕГОДНЯ 03:04 2018-11-29T03:04:40+03:00

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В Центральный районный суд Кемерова поступили апелляционные жалобы от троих фигурантов уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» и их защитников. Обжаловать продление ареста решили Надежда Судденок, Юлия Богданова и Григорий Терентьев.

Решением Центрального районного суда данным фигурантам уголовного дела продлена мера пресечения в виде заключения под стражей до 25 марта – именно эта дата сейчас определяет завершение предварительного расследования о пожаре, который унес жизни 60 человек. Однако управляющая торгово-развлекательного центра Надежда Судденок, бывшая генеральный директор компании-собственника «Зимней вишни» Юлия Богданова и экс-сотрудник надзорной службы МЧС Григорий Терентьев обжаловали данное решение.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, фитнес-центр и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России.

По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело, в рамках которого арестованы 15 человек. Также следствие не исключает появления новых фигурантов.

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