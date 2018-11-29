В Кузбассе задержали дистанционного мошенника

СЕГОДНЯ 04:06 2018-11-29T04:06:00+03:00

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В Новокузнецке работник интернет-магазина обманывал клиентов из-за финансовых проблем. Жертвами мужчины стали 20 человек, которые перевели ему почти 100 тысяч рублей.

22-летний новокузнечанин работал в интернет-магазине по продаже автозапчастей. Первое время он исправно выполнял обязательства перед клиентами, но после стали испытывать проблемы с деньгами и решился на мошенничество. Он представлялся покупателям вымышленным именем, убеждал их перевести предоплату за заказанные запчасти, после чего вносил их номера телефонов в «черный список».

По такой схеме мужчина обманул 20 человек – жителей Новокузнецка, Кемерова, Белова и других городов области. Сумма причиненного им ущерба составила порядка 100 тысяч рублей.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

- В ходе обыска в квартире задержанного полицейские обнаружили и изъяли почти 30 мобильных телефонов, а также большое количество банковских и сим-карт, на которые, согласно оперативным данным, поступали деньги обманутых клиентов, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении задержанного возбуждены пять уголовных дел.