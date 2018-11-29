Житель Кемерова зарезал друга детства из-за женщины

СЕГОДНЯ 05:06 2018-11-29T05:06:07+03:00

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В Кемерове местный житель зарезал друга детства во время застолья. Поводом для такого поступка стала женщина.

По версии следствия, 7 ноября 64-летний кемеровчанин был в гостях у друга, с которым общался с детства. Мужчины распивали спиртное. Во время застолья между ними произошел конфликт – хозяин квартиры грубо высказался в адрес сожительницы гостя.

Последний разозлился и нанес несколько ножевых ранений по горлу обидчика. После чего спокойно ушел из квартиры, при этом потерпевший сам закрыл за ним двери, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

После этого несколько дней подряд мужчина приходил навещать друга, но тот не открывал двери. Тогда кемеровчанин пошел в полицию и рассказал о случившемся. Прибывшие на место сотрудники обнаружили тело хозяина квартиры.

В отношении 64-летнего кемеровчанина было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Он признал свою вину. На время следственных действий мужчина будет находиться в СИЗО.