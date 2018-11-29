2018-11-29T06:16:44+03:00
Общество

Молочный бизнес Кузбасса получит в 5,6 раз больше денег в 2019 году

Кузбасские власти поддержат животноводов
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Поголовье молочного стада сокращается.Поголовье молочного стада сокращается.Фото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

В 2019 году власти Кузбасса планируют увеличить материальную поддержку молочного животноводства. На его развитие будет направлено 378,1миллиона рублей, а это в 5,5 раз больше, чем в 2018 году.

Поддержка будет оказываться в виде субсидии на возмещение затрат – на эти цели выделено 287,1 миллиона рублей. На борьбу с лейкозом крупного рогатого скота в 2018 году уже направлено 72 миллиона рублей, а в 2019 году вложения составят 160 миллионов рублей.

- Мы заинтересованы в том, чтобы значительная часть товаров в магазинах области была именно кузбасского производства, - отметил заместителя губернатора Алексея Харитонова. - Мы имеем прекрасную кормовую базу. При этом ситуация в молочном животноводстве области сложилась неблагополучная.

Так, в сравнении с 2017 годом производство молока снизилось на 1,8 процента, причем лишь в некоторых районах все-таки сохранился прирост. Причина – в сокращение молочного стада. Все чаще частники отказываются держать коров, сокращается поголовье в фермерских хозяйствах и сельхозорганизациях. При этом ряд предприятий продолжает развитие, реконструирует коровники, строит животноводческие комплексы.

- Чтобы преодолеть негативную тенденцию сокращения производства молока, необходимо сделать упор на воспроизводство. Будут телята - будет и молоко, - отметил Алексей Харитонов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Повредила машину и скрылась: в Кузбассе под колеса автомобиля попала косуля
Душил сам себя: появились подробности в деле об удушении подростка из Кемерова
«Выбежали полураздетые»: В Кемерове ночью горел частный дом
«Шерегеш-экспресс» будет курсировать по будням
Житель Кемерова зарезал друга детства из-за женщины
В Кузбассе задержали дистанционного мошенника
Трое фигурантов дела «Зимней вишни» обжаловали продление ареста
В Новокузнецке объединят горбольницу №5 и две детские больницы
Новокузнечанка с сыном по дороге в ночной клуб напали на таксиста
В Кузбассе отвергнутый мужчина поджег дом возлюбленной с тремя детьми
В Кузбассе школьник сбежал из дома, чтобы ночью любоваться новогодней иллюминацией
Руководитель Терфонда ОМС Кузбасса возглавил областную больницу
Пациенты кемеровской психбольницы выступили на фестивале в Москве
На дороги Новокузнецка в 2019 году потратят 1,36 миллиарда
Кемеровчанин снял на видео крушение НЛО