Молочный бизнес Кузбасса получит в 5,6 раз больше денег в 2019 году

СЕГОДНЯ 06:05 2018-11-29T06:16:44+03:00

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В 2019 году власти Кузбасса планируют увеличить материальную поддержку молочного животноводства. На его развитие будет направлено 378,1миллиона рублей, а это в 5,5 раз больше, чем в 2018 году.

Поддержка будет оказываться в виде субсидии на возмещение затрат – на эти цели выделено 287,1 миллиона рублей. На борьбу с лейкозом крупного рогатого скота в 2018 году уже направлено 72 миллиона рублей, а в 2019 году вложения составят 160 миллионов рублей.

- Мы заинтересованы в том, чтобы значительная часть товаров в магазинах области была именно кузбасского производства, - отметил заместителя губернатора Алексея Харитонова. - Мы имеем прекрасную кормовую базу. При этом ситуация в молочном животноводстве области сложилась неблагополучная.

Так, в сравнении с 2017 годом производство молока снизилось на 1,8 процента, причем лишь в некоторых районах все-таки сохранился прирост. Причина – в сокращение молочного стада. Все чаще частники отказываются держать коров, сокращается поголовье в фермерских хозяйствах и сельхозорганизациях. При этом ряд предприятий продолжает развитие, реконструирует коровники, строит животноводческие комплексы.

- Чтобы преодолеть негативную тенденцию сокращения производства молока, необходимо сделать упор на воспроизводство. Будут телята - будет и молоко, - отметил Алексей Харитонов.