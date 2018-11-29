«Выбежали полураздетые»: В Кемерове ночью горел частный дом

СЕГОДНЯ 06:41 2018-11-29T06:41:53+03:00

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Минувшей ночью в Кемерове горел частный дом. В доме на момент пожара находились дети.

Накануне поздно вечером в одном из частных домов Кемерова начался пожар. По словам очевидцев, начался он внезапно

- Пламя быстро начало распространяться. За какие-то минуты разошлось, - рассказала очевидеца, Инна Циммерман. - Ничего не было, пару минут - и боковым зрение вижу в окно оранжевым светит…

По словам очевидцев, семья в тот момент уже спала, а о пожаре им сообщили соседи, заметившие неладное. В чем были, взрослые и дети выскочили на улицу. В 23:01 о пожаре сообщили в МЧС.

- На момент прибытия первого подразделения горели крыши дома и бани открытым пламенем, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В результате пожара обгорела деревянная обрешетка крыши дома и бани на всей площади. Пострадавших нет.

На месте чрезвычайного происшествия работали четыре пожарных отделения.