2018-11-29T07:47:26+03:00
Происшествия

Душил сам себя: появились подробности в деле об удушении подростка из Кемерова

История подростка, за которого переживали кузбассовцы, оказалась фейком
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Неожиданное продолжение получила история юного кемеровчанина, которого на улице душили незнакомые ему подростки. Нападение оказалось выдумкой, а следы от удушения подросток получил случайно.

22 ноября в соцсетях появилась фотография 9-летнего ребенка, на шее которого были яркие следы. Двоюродная сестра мальчика, разместившая снимки, сообщила о нападении на брата. По ее словам, на школьника напали и пытались задушить незнакомые подростки. Спастись же ему удалось лишь благодаря прохожему. В течение недели сотрудники правоохранительных органов разыскивали свидетелей, мужчину-спасителя и злоумышленников. И вот в этой истории поставлена точка.

Как оказалось, нападения на мальчика не было – об этом сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса». Ребенок сломал фотоаппарат и побоялся признаться в этом родным. Именно поэтому он и выдумал историю с нападением. «Удушающий» же след ребенок получил случайно, зацепив лямку висевших на двери зимних брюк – именно она впилась в шею и оставила яркий след.

Родственники ребенка пока не готовы комментировать поступок мальчика.

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