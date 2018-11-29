Повредила машину и скрылась: в Кузбассе под колеса автомобиля попала косуля

СЕГОДНЯ 07:46 2018-11-29T07:46:56+03:00

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Курьезное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Кемеровской области. Водителю придется самостоятельно восстанавливать автомобиль после встречи на дороге с косулей.

Кузбассовец двигался пол автодороге «Кемерово – Юрга». Он проезжал неподалеку от джеревни Мозжуха, когда на дорогу выбежала косуля. Появление животного было настолько неожиданным, что автолюбитель не успел затормозить и сбил косулю. Та вскоре после удара встала, огляделась и убежала в лес. А автолюбитель остался наедине с поврежденной машиной. К счастью, сам водитель в ДТП не пострадал – об этом сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.

Взыскать ущерб с косули не удастся: во-первых, животное неплатежеспособно, а во-вторых, вряд ли удастся найти ее в лесу. Так что чинить свою «ласточку» автолюбителю придется самостоятельно.