Хоккейный «Кузбасс» одержал победу над красногорским «Зорким»

СЕГОДНЯ 07:57 2018-11-29T07:57:36+03:00

Выездная встреча закончилась со счетом 8-1 в пользу кемеровчан

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Вчера поздно вечером в Суперлиге России по хоккею с мячом прошли очередные матчи. Кемеровский хоккейный клуб встречался в Красногорске с местной командой «Зоркий». Встреча закончилась со счетом 8:1 в пользу наших хоккеистов.

В составе «Кузбасса» дубль оформил Владимир Каланчин, по одному мячу забросили Денис Игошин, Григорий Федоров, Климентий Тарасенко, Олег Земцов, Вадим Стасенко и Артем Репях.

Сейчас в регулярном чемпионате страны начинается двухнедельный перерыв, связанный с участием сборной России в «Турнире четырех наций», который пройдет в Швеции. В главную команду страны вызваны кузбассовцы Сергей Морозов и Владимир Каланчин.

Пока «Кузбасс» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 16 очков в восьми матчах. Следующую игру команда проведет в среду, 12 декабря: кемеровчане сыграют в Мурманске, а после отправятся в Казань на встречу (15 декабря) и Москву (18 декабря).

На своем поле «Кузбасс» сыграет в субботу, 22 декабря против красноярского «Енисея»