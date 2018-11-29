2018-11-29T08:27:00+03:00
Общество

Начальник из Белова заплатит штраф за прием на работу нового сотрудника

Новый работодатель не уведомил прежнего нанимателя о приеме на работу экс-сотрудника
Екатерина РОМАНОВА
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В Белово начальник транспортной организации привлечен к административной ответственности за нарушение требований законодательства о противодействии коррупции.

Когда к начальнику Беловского центра организации работы железнодорожной станции пришел устраиваться на работу новый специалист, тот даже и не подозревал, что вместе с новый сотрудником обретет проблемы. Квалификация оказалась подходящей, деловые качества – тоже, и начальник с будущим подчиненным заключили трудовой договор. А спустя некоторое время на предприятие пришли с прокурорской проверкой и назначили начальнику штраф в размере 20 тысяч рублей.

Как оказалось, новый сотрудник до этого являлся федеральным государственным служащим Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области. И, принимая его на работу, руководство должно было уведомить прежнего нанимателя в десятидневный срок. Теперь начальнику Беловского центра организации работы железнодорожных станций предстоит выплатить штраф за это нарушения.

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