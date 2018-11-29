2018-11-29T09:09:08+03:00
Общество

В аэропорту Кемерова с начала года пресекли более тысячи правонарушений

Сотрудники транспортной полиции досмотрели около 2800 рейсов
Ирина АВТУШКО
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Фото: УТ МВД России по СФОФото: УТ МВД России по СФО
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С начала года сотрудники линейного отделения полиции провели в кемеровском аэропорту «Алексей Леонов» досмотры свыше 2800 авиарейсов, в результате чего пресекли 1071 административное правонарушение.

- В ходе предполетного досмотра пассажиров транспортные полицейские изъяли 338 предметов, запрещенных к перевозке на борту воздушного судна в ручной клади: ножницы, щипцы и другие острые бытовые предметы, огнеопасные аэрозоли и алкогольную продукцию, а также парфюмерные, косметические средства и жидкости в емкостях объемом свыше 100 миллилитров, - рассказали в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД. - За нарушение правил хранения и ношения оружия оштрафованы семь авиапассажиров.

Чаще всего авиапутешественников привлекали к административной ответственности за распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения, мелкое хулиганство и курение. Также в этом году на борт не были допущены двое пассажиров, находившихся в алкогольном опьянении. Еще пять пассажиров, намеревавшихся вылететь из города, находились в федеральном и местном розыске.

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