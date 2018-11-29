Кемеровских школьников будут кормить фритатой, пловом с булгуром и гратеном

СЕГОДНЯ 08:58 2018-11-29T08:58:53+03:00

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Кемеровские школьные столовые переходят на зимнее меню. В ассортимент добавлены блюда с повышенной калорийностью и витаминизированные напитки.

Новое меню представили специалисты МАУ «Школьное питание». В него включили компоты и морсы из черной смородины, клюквы, облепихи, горячий шоколад. Традиционные зимние салаты из квашеной капусты, винегрет. Среди горячих блюд – плов из булгура, гратен с индейкой, фриттата – омлет с куриным филе, помидорами и сыром. Лично убедиться в том, что все это не только полезно, но и вкусно, смогли представители родительских комитетов школ города.

К слову, выбор блюд был основан на предпочтениях самих детей и рекомендациях их родителей: в анкетировании, которое проводилось в конце первой четверти, участие приняли четыре тысячи школьников и восемь тысяч взрослых.

- Кроме того, оставлено 2,05 тысячи заявок с пожеланиями и предложениями, - отметила Анастасия Панькова, директор МАУ «Школьное питание». - Сейчас специалисты занимаются обработкой полученных данных. Результаты анкетирования будут учтены при формировании школьного меню.