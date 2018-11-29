2018-11-29T09:59:38+03:00
Общество

Разлетались: кузбассовцы делятся видео с НЛО

Видео с летящим объектом жители региона размещают в соцсетях [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: кадр видео vk.comФото: кадр видео vk.com
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Жители Кемеровской области в социальных сетях делятся видеозаписями с неопознанным летающим объектом, который появился в небе утром 27 ноября.

Автолюбительница из Ленинска-Кузнецкого разместила в социальной сети видео, снятое регистратором утром 27 ноября. Камера зафиксировала, как по небу с большой скоростью мчится яркий объект. Видели яркую вспышку и в Кемерове: здесь ее назвали «крушением НЛО».

НЛО над Ленинском-Кузнецким..Видео: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"

Впрочем, загадка этого НЛО уже решена: скорее всего, это был метеор, болид, который видели многие жители Кузбасса и не только. Так, замдиректора Большого новосибирского планетария Илья Орлов отметил, что метеор мог быть как одиночным, так и хвостом от метеорного потока Леониды.

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