Разлетались: кузбассовцы делятся видео с НЛО
Жители Кемеровской области в социальных сетях делятся видеозаписями с неопознанным летающим объектом, который появился в небе утром 27 ноября.
Автолюбительница из Ленинска-Кузнецкого разместила в социальной сети видео, снятое регистратором утром 27 ноября. Камера зафиксировала, как по небу с большой скоростью мчится яркий объект. Видели яркую вспышку и в Кемерове: здесь ее назвали «крушением НЛО».
НЛО над Ленинском-Кузнецким..Видео: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"
Впрочем, загадка этого НЛО уже решена: скорее всего, это был метеор, болид, который видели многие жители Кузбасса и не только. Так, замдиректора Большого новосибирского планетария Илья Орлов отметил, что метеор мог быть как одиночным, так и хвостом от метеорного потока Леониды.