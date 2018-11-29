2018-11-29T10:26:23+03:00
Общество

В Кузбассе школьники-волонтеры получат дополнительные баллы за ЕГЭ

Область подключится к специальной добровольческой программе
Ирина АВТУШКО
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Фото: архив КП.Фото: архив КП.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Совете народных депутатов Кемеровской области обсудили вопросы развития медицинского волонтерства. Инициировал встречу комитет по вопросам туризма, спорта и молодежной политики.

Как было отмечено на встрече, в Кузбассе уже существуют объединения волонтеров-медиков, однако, опыт красноярских коллег – авторов проекта медицинского добровольчества показывает, как успешно можно расширить и модернизировать эту сферу.

Согласно предложенной программе волонтеры делятся на две категории: медицинские добровольцы без профильного высшего образования – это, как правило, школьники, а также волонтеры-медики из числа студентов, дипломированных врачей и медсестер. Самые активные ребята будут иметь преимущества при поступлении и продолжении образования по медицинской специальности. Школьники смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ, волонтеры-медики — баллы при поступлении в ординатуру.

Еще один преимуществом программы станет возможность ознакомиться со спецификой работы еще до поступления в вуз. В обязанности добровольцев будет входить не только помощь в сопровождении массовых мероприятий, но и элементарный уход за пациентами в стенах больниц. Для того, чтобы люди узнавали волонтеров, разработана специальная форма.

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