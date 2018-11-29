В кемеровских школах открыли первые ледовые катки

СЕГОДНЯ 12:11 2018-11-29T12:11:11+03:00

Покататься здесь могут все желающие

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В Кемерове во дворах школ открылись первые ледовые площадки. Покататься на них могут все желающие бесплатно.

Так, во дворе гимназии №25 на бульваре Строителей, 44Б, ежедневно открыта хоккейная коробка площадью 1,3 тысячи квадратных метров. Она находится на обслуживании клуба по месту жительства «Факел». С 16.00 до 18.00 здесь проходят тренировки юных хоккеистов из школ №25 и №91. А вечером покататься здесь на коньках может любой желающий. Вход свободный, правда, приходить можно только со своими коньками – проката нет. Фонари освещают территорию до 22.00.

Еще одно ледовое поле площадью пять тысяч квадратных метров ждет посетителей на территории школы №33 на проспекте Ленина, 160А. здесь есть бесплатный прокат 130 пар коньков для детей школьного возраста, сообщили в администрации Кемерова.

Также в декабре ледовые площадки откроются на территории еще четырех кемеровских школ - №№58, 65, 85, 93.