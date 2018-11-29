Кузбасские синоптики рассказали о погоде в первые выходные декабря

СЕГОДНЯ 12:31 2018-11-29T12:40:42+03:00

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Очередное похолодание идет в Кузбасс в конце недели. Жителей региона ждет сильный порывистый ветер, снег и морозы.

Днем в пятницу в Кузбассе будет довольно тепло: местами столбики термометров поднимутся до +1 градуса! Увы, зимнее тепло омрачится сильным ветром: его порывы будут достигать 23-28 метров в секунду. Ночью ветер лишь слегка утихнет, но его порывы по-прежнему будут сильны – до 27 метров в секунду. При этом столбики термометров опустятся до -17…-22 градусов. Кроме того, в течение всего последнего рабочего дня будет идти снег и мокрый снег, что приведет к гололеду и снежным заносам.

- В субботу вторичный холодный фронт еще понизит температуру, при его прохождении северо-западный ветер будет менять направление на юго-западное с усилением до 15 метров в секунду, местами сохранится небольшой снег, метели, - рассказала об особенностях погоды в первый выходной пресс-секретарь Кемеровкого гидрометцентра Наталья Полуэктова.

К слову, в субботу днем уличные термометры будут показывать от 13 до 18 градусов мороза, а местами – и до -23. Ночью местами похолодает до -30 градусов, но на части территории Кузбасса стол воскресенье осадки прекратятся, ветер станет постепенно стихать, а температура воздуха будет держаться до -17…-22 градусов. Впрочем, ночью будет морозно – до -27, а местами и до -35 градусов.

В понедельник морозы немного ослабеют.