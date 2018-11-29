СК просит продлить арест руководителю тушения пожара в «Зимней вишне»

СЕГОДНЯ 12:42 2018-11-29T12:42:50+03:00

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Следственный комитет просит продлить арест руководителю тушения пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» Андрею Бурсину. Срок его содержания под стражей истекает 7 декабря.

- В Центральный районный суд города Кемерово поступил материал с ходатайством старшего следователя по особо важным делам при Председателе Следственного комитета Российской Федерации о продление срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Бурсина по уголовному делу по факту пожара в ТЦ «Зимняя Вишня», - сообщается на сайте суда.

Заседание назначено на 11.00 30 ноября.

Напомним, Андрей Бурсин был арестован 7 июля. Его обвиняют в халатности при тушении торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Находясь в СИЗО, пожарный предпринял попытку суицида, после чего проходил лечение в кемеровской психиатрической больнице. Позже Бурсина этапировали в Москву – он должен был пройти комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в институте имени Сербского. В октябре обвиняемого перевели в Бутырскую тюрьму.

Страшный пожар, унесший жизни 60 человек, 37 из которых – дети, произошел в Кемерове 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на четвертом этаже, где располагался кинотеатр, детский батутный центр, каток, кафе, бильярд и фитнес-клуб. Эксперты установили, что пожар начался из-за короткого замыкания в светодиодном светильнике, которое, в свою очередь, произошло из-за протечки талых вод. В рамках расследования были задержаны 11 человек, которые сейчас находятся под стражей.

21 августа здание торгово-развлекательного центра, где произошла трагедия, было полностью снесено. К лету 2019 года на его месте должен появиться сквер.

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«Вчера его должны были везти на экспертизу. Адвокат мне сообщил, что Андрей доставлен в больницу с перебинтованной рукой», – сообщила Татьяна Бурсина. По ее словам, на супруга следствие оказывало давление. (подробности)

Обвиняемый по делу «Зимней вишни» пожарный находится в психиатрической больнице

Апелляционную жалобу Мамонтова и его адвоката 9 августа рассматривает Кемеровский областной суд. Во время заседания Александр Мамонтов сказал, что ни для кого не секрет, что сотрудник МЧС Андрей Бурсин, который руководил тушением пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», находится в психиатрической больнице. (подробности)

«Похудел на 13 килограмм»: Татьяна Бурсина рассказала о встрече с мужем

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Эксперты: эвакуировать людей из «Зимней вишни» было невозможно

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