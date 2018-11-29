В Кузбассе разыскивают мужчину с татуировкой и его друга

СЕГОДНЯ 13:06 2018-11-29T13:06:31+03:00

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В Кузбассе пропали двое несовершеннолетних юношей – Ярослав Чекин и Егор Кремнев. Их разыскиваются с 28 ноября.

Двое несовершеннолетних юношей, Ярослав Чекин 2002 года рождения и Егор Кремнев 2001 года рождения, ушли из дома в Анжеро-Судженске 28 ноября 2018 года. После этого они не выходили на связь, а местонахождение обоих до сих пор не установлено.

Приметы пропавших:

Ярослав Чекин: рост около 180 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, прямые.

Особые приметы: на правой руке на все предплечье татуировка в виде изображения горы, волка и черепа.

В день исчезновения был одет в шапку серую спортивную, удлиненную черную куртку, на капюшоне мех, черные кроссовки с белыми вставками.

Егор Кремнев был одет в черный пуховик, на рукавах красные полоски, спортивные штаны черного цвета, вязаную шапку черного цвета с помпоном, свитер вязаный серый, черную спортивную обувь.

Если вам известно местонахождение молодых людей, сообщите об этом сотрудникам правоохранительных органов.

Сделать это можно по телефону в Анжеро-Судженске: 8-(38453)-6-46-45 или «02».