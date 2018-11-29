Погоня со стрельбой: в Кемерове ночью задержали неадекватного водителя

СЕГОДНЯ 13:50 2018-11-29T13:50:30+03:00

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Минувшей ночью сотрудникам полиции пришлось применить оружие, чтобы остановить неадекватного водителя. Как оказалось, мужчина уходил от преследования не просто так.

История с погоней и стрельбой началась около часа ночи: именно в это время сообщение о неадекватном водителе поступило в дежурную часть. В сообщении говорилось, что водитель – предположительно, в состоянии алкогольного опьянения – движется по проспекту Ленинградскому за рулем автомобиля «УАЗ-Патриот». Автолюбитель проигнорировал требование остановиться и лишь поехал быстрее. Не подействовали на него и световая и звуковая сигнализации. Водитель пытался уйти от погони, нарушая все возможные правила. Несколько раз он чуть не спровоцировал ДТП, но, к счастью, все обошлось. В конце концов, сотрудники полиции приняли решение применить оружие для того, чтобы задержать нарушителя. Предупредительный выстрел в воздух не подействовал на мужчину, и лишь выстрел по колесам заставил автолюбителя остановиться.

Водителя задержали, надели на него наручники и доставили в отдел полиции. От освидетельствования на алкогольное опьянение он отказался. Позже выяснилось, что мужчина совершил множество нарушений Правил дорожного движения – максимальная сумма штрафов за них составляет 33,3 тысячи рублей. кроме того, нарушитель может лишиться прав на срок до двух лет.