Кузбассовцы помогли женщине сжечь труп и получили штраф

СЕГОДНЯ 13:52 2018-11-29T15:05:17+03:00

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Четверо кузбассовцев помогли знакомой женщине сжечь тело убитого ею мужчины. За содеянное они получили штраф.

Случай произошел в сентябре прошлого года в Яшкинском районе. Компания местных жителей поселилась в лесу в палаточном лагере, чтобы заготавливать кедровую шишку. Однако работа не спорилась без спиртного.

Так, в ходе одного из импровизированных застолий между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один участник ссоры взялся за топор. Все это происходило на глазах у женщины, которая выхватила топор из рук мужчины и ударила им его оппонента. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Тело знакомого сборщики орехов перевезли в другое место и там сожгли. Затем они собрали останки и перенесли их в третье место.

- Через несколько дней в полицию обратился друг потерпевшего, который заявил о его безвестном исчезновении. При этом мужчина рассказал о том, где и с кем приятель заготавливал орех, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий участники преступления были установлены. За убийство женщина получила 7,5 лет тюрьмы. А мужчины за укрывательство преступления отделались штрафом. Каждый из них должен заплатить по 150 тысяч рублей.