Работа котельной в кузбасском поселке – под контролем

СЕГОДНЯ 14:16 2018-11-29T14:16:40+03:00

Во время предстоящих морозов здесь будет работать аварийная бригада

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Первый замгубернатора Кемеровской области Вячеслав Телегин поручил департаменту жилищно-коммунального и дорожного комплекса проконтролировать работу котельной поселка городского типа Белогорск.

Накануне грядущих морозов прошло селекторное совещание с участием главы Тисульского района, департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса вместе с СОКРСЖ и региональной энергетической комиссией. На совещании речь шла о работе котельной поселка во время грядущих морозов. Городские власти и руководство ресурсоснабжающей организации несут персональную ответственность за стабильную работу котельной. До наступления холодов они должны максимально усилить надежность работы оборудования, создать местную аварийную бригаду и обеспечить ее ночное дежурство. Кроме того, предполагается, что руководство ресурсоснабжающей организации предусмотрит возможность резервной углеподачи.

Напомним, сильные морозы, снег и метели прогнозируются на 30 ноября. в выходые также будет морозно и ветрено.