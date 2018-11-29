2018-11-29T14:57:35+03:00
Происшествия

Кемерово стоит в 9-балльних пробках

Одна из причин затрудненного движения – дорожно-транспортные происшествия
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: Анна ЦветковаФото: Анна Цветкова
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Вечер четверга осложнился для многих кемеровчан тем, что они не могут вовремя попасть домой: город стоит в 9-балльных пробках.

Проезд затруднен на Советском проспекте и его пересечении с улицей Мичурина – здесь скорость автомобилей не превышает 7 километров в час. Не получится быстро проехать по Кузнецкому и Советскому проспектам, придется плестись со скорость 7 километров в час по проспекту Ленина и Красноармейской улице. А возле Лапландии на Октябрьском проспекте и вовсе придется постоять: здесь из-за ДТП, которое случилось на пересечении проспекта с Центральным проездом столкнулись две иномарки. Собирается серьезная пробка в сторону Центра, и водителям стоит продумать альтернативные пути движения.

- Вроде, ДТП несерьезное, пострадавших нет, но из-за места, где столкнулись машины, движение затруднено, - сообщают очевидцы.

К слову, из-за ДТП на пересечении проспекта Ленина и улицы Тухачевского здесь также затруднено движение. Также стоят машины из-за ДТП на Сибиряков-Гвардейцев

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