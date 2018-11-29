В Кемерове пропал нуждающийся в помощи пенсионер

СЕГОДНЯ 18:23 2018-11-29T18:23:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», а также сотрудники полиции разыскивают Александра Дурова, мужчину 73-х лет, пропавшего в городе Кемерове.

Александр Дуров ушел из дома 29 ноября 2018 года в неизвестном направлении. Мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 173 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.

В день исчезновения был одет в темно-синюю куртку-пуховик, синие спортивные брюки, черные сапоги, серую шапку.

Если вам известно местонахождение Александра Дурова, сообщите об этом родным и близким, сотрудникам полиции или волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.