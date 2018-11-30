Кузбассовец выпал из окна 12 этажа и погиб
В причинах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов
Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово"
Изменить размер текста:
Накануне вечером в Кемерове случилось чрезвычайное происшествие. Здесь в высоты 12-го этажа упал мужчина.
О случившейся около дома №5 по улице Строителей трагедии в социальных сетях сообщили очевидцы. По их словам, несчастный случай произошел вечером, когда мужчина вышел на балкон, расположенный на 12-ом этаже балкона.
Кроме того, свидетели случившегося сообщают, что незадолго до гибели погибший на повышенных тонах разговаривал со своей гражданской женой. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства произошедшей трагедии.