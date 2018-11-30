Кузбассовец выпал из окна 12 этажа и погиб

СЕГОДНЯ 04:07 2018-11-30T04:07:17+03:00

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Накануне вечером в Кемерове случилось чрезвычайное происшествие. Здесь в высоты 12-го этажа упал мужчина.

О случившейся около дома №5 по улице Строителей трагедии в социальных сетях сообщили очевидцы. По их словам, несчастный случай произошел вечером, когда мужчина вышел на балкон, расположенный на 12-ом этаже балкона.

Кроме того, свидетели случившегося сообщают, что незадолго до гибели погибший на повышенных тонах разговаривал со своей гражданской женой. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства произошедшей трагедии.