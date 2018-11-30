Прокопчанин в маске ограбил магазин

СЕГОДНЯ 04:11 2018-11-30T04:11:49+03:00

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Житель города Прокопьевска ворвался в магазин и, угрожая жизни продавца, похитил выручку. Мужчина разбогател на 10 тысяч рублей и стал фигурантом уголовного дела.

Работница торгового павильона обратилась в отдел полиции с заявлением о том, что магазин ограбили. Женщина рассказала, что в помещение неожиданно ворвался мужчина в маске. Он громко угрожал расправой и требовал отдать ему все деньги из кассы. Женщине не оставалось ничего иного, кроме как подчиниться его требованиям

Казалось бы – как найти человека «без лица»? На помощь пришли записи с камер видеонаблюдения и опыт следователей. 28-летний прокопчанин не ожидал встречи с полицией, но вину свою признал. В скором времени злоумышленник предстанет перед судом. Он может лишиться свободы на срок до четырех лет.