Вооруженный драгдилер делал закладки в Кемерове

СЕГОДНЯ 05:12 2018-11-30T05:12:34+03:00

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В Кемерове сотрудники полиции задержали вооруженного драгдилера. Мужчина делал закладки в тайниках.

19-летний кемеровчанин нашел замечательный – по его мнению – способ заработка: он делал закладки. В один из дней молодой человек направлялся к очередному тайнику, когда к нему неожиданно подошли сотрудники полиции. В карманах молодого человека как раз находился сверток с марихуаной – 0,4 грамма. Но больше всего стражей порядка удивила другая находка: в кармане драгдилера лежал пистолет ТТ и один патрон к нему.

После сотрудники полиции обнаружили два тайника на территории Ленинского района – их также сделал молодой человек. А дома у него хранилось около 30 граммов приготовленных к продаже гашиша и марихуаны.

Молодой человек задержан, оружие и наркотики изъяты. В скором времени молодой драгдилер предстанет перед судом. К слову, он может лишиться свободы на срок до 15 лет.