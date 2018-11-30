2018-11-30T06:47:35+03:00
Общество

В Новокузнецке отменили ярмарку из-за штормового ветра

Ярмарку перенесли на неопределенный срок
Кирилл ЧАЩИН
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В Новокузнецке отменили продовольственную ярмарку из-за сильного ветра. Об этом сообщили пресс-служба мэрии.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями продовольственная ярмарка, запланированная на сегодня, отменяется. О месте и времени ее проведения сообщим дополнительно», – сообщили в администрации Новокузнецка.

Ярмарка должна была открыться в 9 часов 30 ноября на площади торжеств в Центральном районе. По словам местных жителей, все горожане узнали об отмене ярмарки: некоторые все-таки пришли на площадь, несмотря на непогоду.

Напомним, что ночью в Новокузнецке прошел дождь и начал бушевать сильный ветер.

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