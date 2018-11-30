2018-11-30T07:32:18+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Кредитный портфель ВТБ превысил 1 триллион рублей

Кредитный портфель банка ВТБ в сегменте малого и среднего бизнеса по итогам 9 месяцев 2018 года увеличился на 15 процентов и превысил 1 триллион рублей
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Наибольшие доли в отраслевой структуре портфеля занимают предприятия торговли (28 процентов), пищевой промышленности и сельского хозяйства (16 процентов) и жилищного и коммерческого строительства (14 процентов).

Документарный портфель вырос почти на четверть и достиг 237 миллиардов рублей. В рамках действующих программ господдержки кредитный портфель банка превысил 100 миллиардов рублей. Одной из наиболее востребованных остается программа, реализуемая совместно с Министерством сельского хозяйства РФ. В рамках нее в банке действует порядка 900 кредитных договоров на общую сумму более 111 миллиардов рублей. Кредитный портфель по ней составляет около 62 миллиардов рублей. По программам Министерства экономического развития РФ («Программа 674» и «Программа 1706») кредитный портфель составляет порядка 12,6 миллиарда рублей, а по линии Программы стимулирования кредитования Корпорации МСП - более 21,6 миллиарда рублей.

Реклама

.

.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кемерове из-за ветра не смогли приземлиться самолеты
Два кафе с опасной едой закрыли в Новокузнецке
В Новокузнецке отменили ярмарку из-за штормового ветра
Вооруженный драгдилер делал закладки в Кемерове
В Кузбассе 30 ноября объявлено штормовое предупреждение
Прокопчанин в маске ограбил магазин
Кузбассовец выпал из окна 12 этажа и погиб
В Кемерове пропал нуждающийся в помощи пенсионер
Кемерово стоит в 9-балльних пробках
Работа котельной в кузбасском поселке – под контролем
Кузбассовцы помогли женщине сжечь труп и получили штраф
Погоня со стрельбой: в Кемерове ночью задержали неадекватного водителя
В Кузбассе разыскивают парня с татуировкой и его друга
СК просит продлить арест руководителю тушения пожара в «Зимней вишне»
Кузбасские синоптики рассказали о погоде в первые выходные декабря
В кемеровских школах открыли первые ледовые катки
В Кузбассе школьники-волонтеры получат дополнительные баллы за ЕГЭ
Разлетались: кузбассовцы делятся видео с НЛО