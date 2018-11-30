Кредитный портфель ВТБ превысил 1 триллион рублей

СЕГОДНЯ 07:29 2018-11-30T07:32:18+03:00

Кредитный портфель банка ВТБ в сегменте малого и среднего бизнеса по итогам 9 месяцев 2018 года увеличился на 15 процентов и превысил 1 триллион рублей

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Наибольшие доли в отраслевой структуре портфеля занимают предприятия торговли (28 процентов), пищевой промышленности и сельского хозяйства (16 процентов) и жилищного и коммерческого строительства (14 процентов).

Документарный портфель вырос почти на четверть и достиг 237 миллиардов рублей. В рамках действующих программ господдержки кредитный портфель банка превысил 100 миллиардов рублей. Одной из наиболее востребованных остается программа, реализуемая совместно с Министерством сельского хозяйства РФ. В рамках нее в банке действует порядка 900 кредитных договоров на общую сумму более 111 миллиардов рублей. Кредитный портфель по ней составляет около 62 миллиардов рублей. По программам Министерства экономического развития РФ («Программа 674» и «Программа 1706») кредитный портфель составляет порядка 12,6 миллиарда рублей, а по линии Программы стимулирования кредитования Корпорации МСП - более 21,6 миллиарда рублей.

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