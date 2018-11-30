2018-11-30T07:19:45+03:00
Общество

Два кафе с опасной едой закрыли в Новокузнецке

Здесь нарушались санитарные нормы
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: PixabayФото: Pixabay
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В Новокузнецке временно закрыли два кафе, где подавали опасную еду. На предприятиях общественного питания не соблюдались санитарные нормы.

Сотрудники Роспотребнадзора Кемеровской области провели внеплановую проверку в отношении индивидуального предпринимателя, которому принадлежат кафе на улице Кирова, 102А и закусочной «Быстро и вкусно №1» на улице Дружбы, 65/1. В результате в помещениях были обнаружены многочисленные нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью людей.

В частности, на предприятии нарушена поточность технологических процессов – встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, отсутствует отдельный туалет для персонала, с нарушениями моется посуда и кухонный инвентарь. Также нарушены условия хранения и сроки годности продуктов, отсутствуют сопроводительные документы.

В результате суд постановил закрыть данные предприятия общественного питания на 80 суток.

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