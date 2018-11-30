Два кафе с опасной едой закрыли в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 07:19 2018-11-30T07:19:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке временно закрыли два кафе, где подавали опасную еду. На предприятиях общественного питания не соблюдались санитарные нормы.

Сотрудники Роспотребнадзора Кемеровской области провели внеплановую проверку в отношении индивидуального предпринимателя, которому принадлежат кафе на улице Кирова, 102А и закусочной «Быстро и вкусно №1» на улице Дружбы, 65/1. В результате в помещениях были обнаружены многочисленные нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью людей.

В частности, на предприятии нарушена поточность технологических процессов – встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, отсутствует отдельный туалет для персонала, с нарушениями моется посуда и кухонный инвентарь. Также нарушены условия хранения и сроки годности продуктов, отсутствуют сопроводительные документы.

В результате суд постановил закрыть данные предприятия общественного питания на 80 суток.