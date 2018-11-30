В Кемерове из-за ветра не смогли приземлиться самолеты

СЕГОДНЯ 07:20 2018-11-30T07:32:55+03:00

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В Кемерове из-за сильного ветра не смогли вовремя сесть самолеты из Москвы, а также вылететь в столицу. Рейсы были задержаны или отправлены на запасные аэродромы.

Утром 30 ноября в Кемерове были задержаны рейсы из Москвы в Кемерово и в обратном направлении. Причиной задержки стал сильный порывистый ветер, который достигал скорости 23 метров в секунду.

– Рейс из Домодедово (должен был прибыть в 6.20) был направлен в новосибирский аэропорт «Толмачево». Его вылет в Кемерово ожидается в 11.10, – рассказали в справочной аэропорта. – «Аэрофлот» только что сел. «Победа» улетела.