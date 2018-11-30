2018-11-30T08:24:13+03:00
Общество

Жительница Кемерова отсудила у дорожников 150 тысяч рублей

Женщина попала в ДТП из-за колеи
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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В Кемерове женщина отсудила у дорожников более 150 тысяч рублей. Из-за колеи на дороге горожанка попала в ДТП и разбила две машины.

Кемеровчанка за рулем Kia Rio на дороге «Кемерово – Лесная Поляна» столкнулась с автомобилем Infiniti G35. В результате аварии обе иномарки пострадали. При выяснении причин аварии было установлено, что дорожное покрытие не соответствовало требованиям стандартов, а высота коллеги составила 8,5 сантиметра. Допустимая глубина колени не должна превышать 35 миллиметров, отмечается в материалах судебного дела. При этом предупреждающих знаков о неровности дороги не было.

Рассмотрев обращения женщины, суд постановил взыскать с обслуживающей дорожной компании 129 тысяч рублей в пользу горожанки в качестве компенсации ремонта автомобиля. Также ответчик должен будут оплатить расходы на оценку, компенсировать затраты на оплату госпошлины и так далее. Всего компания должна выплатить 158 тысяч рублей.

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