В Кузбассе фура врезалась в отбойник и перегородила трассу

СЕГОДНЯ 08:56 2018-11-30T08:56:04+03:00

Фото с места аварии появились в Сети

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На трассе в Кузбассе грузовик Scania врезался дорожное ограждение и перегородил полосы. По предварительным данным, водитель не пострадал.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, в пятницу около 10 часов на 16-ом километре трассы «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий» произошла авария. Водитель грузовика Scania не справился с управлением и столкнулся с отбойником. В результате аварии фуру развернуло поперек дорогим, таким образом, было затруднено движение в сторону Кемерова.

– Движение на данном участке дороги регулируется сотрудниками ГИБДД. Объезд осуществляется по трассе «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга», – отметили в областном управлении МВД.

Стражи порядка продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП. По предварительным данным, водитель грузовика не пострадал.