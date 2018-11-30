2018-11-30T09:25:43+03:00
Общество

На вокзале в Тайге отрыли новый зал ожидания

Кассовый зал и зал ожидания открыли для пассажиров пригородных поездов
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

На вокзале городе Тайга открыли кассовый зал и зал ожидания для пассажиров пригородных поездов. Зал ожидания и кассовый зал с двумя кассами появился в западном крыле вокзала.

Как отметили в кузбасском филиале РЖД, для удобства пассажиров в новом зале работают электронные табло с расписанием движения пригородных поездов.

– Ежесуточный пассажиропоток на нашем вокзале составляет порядка 800 человек, из которых 600 пассажиров пользуются пригородными поездами. С открытием новых касс и зала ожидания удалось повысить качество обслуживания пассажиров, – сообщил начальник вокзала Валентин Кучеров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новокузнецанин убил бабушку из-за нравоучений
Сергей Цивилев поздравил жительницу Кемерова со 100-летием
В Кемерове установили бронзовый памятник в честь жителей и защитников Ленинграда
Пенсионер из Новокузнецка получил крупный выигрыш в лотерею
В Кузбассе готовятся к обледенению трасс
В Кузбассе фура врезалась в отбойник и перегородила трассу
Жительница Кемерова отсудила у дорожников 150 тысяч рублей
Кредитный портфель ВТБ превысил 1 триллион рублей
В Кемерове из-за ветра не смогли приземлиться самолеты
Два кафе с опасной едой закрыли в Новокузнецке
В Новокузнецке отменили ярмарку из-за штормового ветра
Вооруженный драгдилер делал закладки в Кемерове
В Кузбассе 30 ноября объявлено штормовое предупреждение
Прокопчанин в маске ограбил магазин
Кузбассовец выпал из окна 12 этажа и погиб
В Кемерове пропал нуждающийся в помощи пенсионер
Кемерово стоит в 9-балльних пробках
Работа котельной в кузбасском поселке – под контролем
Кузбассовцы помогли женщине сжечь труп и получили штраф
Погоня со стрельбой: в Кемерове ночью задержали неадекватного водителя
В Кузбассе разыскивают парня с татуировкой и его друга
СК просит продлить арест руководителю тушения пожара в «Зимней вишне»
Кузбасские синоптики рассказали о погоде в первые выходные декабря
В кемеровских школах открыли первые ледовые катки
В Кузбассе школьники-волонтеры получат дополнительные баллы за ЕГЭ
Разлетались: кузбассовцы делятся видео с НЛО