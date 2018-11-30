На вокзале в Тайге отрыли новый зал ожидания

СЕГОДНЯ 09:25 2018-11-30T09:25:43+03:00

Кассовый зал и зал ожидания открыли для пассажиров пригородных поездов

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На вокзале городе Тайга открыли кассовый зал и зал ожидания для пассажиров пригородных поездов. Зал ожидания и кассовый зал с двумя кассами появился в западном крыле вокзала.

Как отметили в кузбасском филиале РЖД, для удобства пассажиров в новом зале работают электронные табло с расписанием движения пригородных поездов.

– Ежесуточный пассажиропоток на нашем вокзале составляет порядка 800 человек, из которых 600 пассажиров пользуются пригородными поездами. С открытием новых касс и зала ожидания удалось повысить качество обслуживания пассажиров, – сообщил начальник вокзала Валентин Кучеров.