2018-11-30T10:17:57+03:00
Общество

В Кузбассе готовятся к обледенению трасс

В регионе ожидается резкое похолодание
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: администрация НовокузнецкаФото: администрация Новокузнецка
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В Кузбассе дорожники и службы ЖКХ готовятся к обледенению трасс. После потепления до плюсовых отметок в регионе ожидается похолодание до -27 градусов. Об подготовке к сложным погодным условиям рассазал первый замгубернатора Вячеслав Телегин.

– Сейчас готовимся к следующей ночи. В связи с мокрым снегом, дождем, резким похолоданием до минус 27 сегодня в течение дня возможно обледенение трасс и электросетей, поэтому дорожники усиливают отсыпку проезжей части противогололедными материалами. А муниципальные оперативные службы и аварийные бригады энергопредприятий следят за ситуацией на электросетевых объектах, – сказал первый замгубернатора.

По словам Телегина, аварийные бригады оперативно устраняют неполадки, которые устроил ночной штормовой ветер. На полдень без света оставались почти три тысячи абонентов в области. Ситуация на всех объектах жизнеобеспечения находится под контролем информационно-диспетчерского центра ЖКХ Кузбасса, работу энергосистемы контролирует областной штаб.

Также в ручном режиме обладминистрация контролирует теплоснабжение в Юрге и Белогорске.

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