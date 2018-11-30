Пенсионер из Новокузнецка получил крупный выигрыш в лотерею

СЕГОДНЯ 10:46 2018-11-30T10:54:06+03:00

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Новокузнецкий пенсионер Валерий Окулич выиграл в лотерею дачный участок стоимостью 500 тысяч рублей. Мужчина решил отдать выигрыш своим детям.

Валерий Окулич на протяжении нескольких лет постоянно покупал лотерейные билеты. Несколько раз он получал выигрыш до 1000 рублей. А недавно удача улыбнулась пенсионеру по-крупному. Мужчина выиграл дачный участок стоимостью 500 000 рублей.

— ТВ-трансляцию тиража я пропустил и решил проверить результат в месте покупки билета. Узнав сумму выигрыша, конечно, я был в восторге. Тут же позвонил всем самым близким и поделился радостью, – рассказал Валерий Окулич.

У новокузнечанина есть жена и двое детей. Выигрыш он решил разделить между сыном и дочерью, которые живут в Москве.

Напомним, что в конце ноября стало известно, что житель Кузбасса выиграл в лотерею 4,5 миллиона рублей.