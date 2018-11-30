В Кемерове установили бронзовый памятник в честь жителей и защитников Ленинграда

СЕГОДНЯ 10:59 2018-11-30T10:59:12+03:00

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Бетонную композицию, установленную в честь подвига жителей им защитников блокадного Ленинграда, заменили бронзовой. При установке нового памятника присутствовал скульптор Владислав Маначинский.

Композиция, выполненная из бетона, по своей сути была временной, она потеряла привлекательный внешний вид и нуждалась в реконструкции. И вот 29 ноября ее демонтировали, а на ее место установили новую. На изготовление нового памятника ушло около 900 килограммов бронзы. Высота всей композиции составляет пять метров, а самой высокой ее фигуры – 2,4 метра.

Напомним, во время войны из Ленинграда в Кемерово были эвакуированы 15 детских домов. После войны многие блокадники, приехавшие в Кузбасс, остались здесь жить. Сейчас в Кузбассе 219 жителей блокадного Ленинграда.

- В защите и освобождении Ленинграда участвовала 376-я Кузбасско-Псковская краснознаменная дивизия, костяк которой составляли рабочие заводов и шахт Кемеровской области, - добавили в пресс-службе администрации города Кемерово. - Бойцы со всех фронтов лечились в кузбасских госпиталях.