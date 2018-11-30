2018-11-30T10:59:12+03:00
Общество

В Кемерове установили бронзовый памятник в честь жителей и защитников Ленинграда

Он сменил бетонный памятник, установленный ранее
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
фото: пресс-служба администрации города Кемерово.фото: пресс-служба администрации города Кемерово.
Изменить размер текста:

Бетонную композицию, установленную в честь подвига жителей им защитников блокадного Ленинграда, заменили бронзовой. При установке нового памятника присутствовал скульптор Владислав Маначинский.

Композиция, выполненная из бетона, по своей сути была временной, она потеряла привлекательный внешний вид и нуждалась в реконструкции. И вот 29 ноября ее демонтировали, а на ее место установили новую. На изготовление нового памятника ушло около 900 килограммов бронзы. Высота всей композиции составляет пять метров, а самой высокой ее фигуры – 2,4 метра.

Напомним, во время войны из Ленинграда в Кемерово были эвакуированы 15 детских домов. После войны многие блокадники, приехавшие в Кузбасс, остались здесь жить. Сейчас в Кузбассе 219 жителей блокадного Ленинграда.

- В защите и освобождении Ленинграда участвовала 376-я Кузбасско-Псковская краснознаменная дивизия, костяк которой составляли рабочие заводов и шахт Кемеровской области, - добавили в пресс-службе администрации города Кемерово. - Бойцы со всех фронтов лечились в кузбасских госпиталях.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новокузнечанин убил бабушку из-за нравоучений
Сергей Цивилев поздравил жительницу Кемерова со 100-летием
Пенсионер из Новокузнецка получил крупный выигрыш в лотерею
В Кузбассе готовятся к обледенению трасс
На вокзале в Тайге отрыли новый зал ожидания
В Кузбассе фура врезалась в отбойник и перегородила трассу
Жительница Кемерова отсудила у дорожников 150 тысяч рублей
Кредитный портфель ВТБ превысил 1 триллион рублей
В Кемерове из-за ветра не смогли приземлиться самолеты
Два кафе с опасной едой закрыли в Новокузнецке
В Новокузнецке отменили ярмарку из-за штормового ветра
Вооруженный драгдилер делал закладки в Кемерове
В Кузбассе 30 ноября объявлено штормовое предупреждение
Прокопчанин в маске ограбил магазин
Кузбассовец выпал из окна 12 этажа и погиб
В Кемерове пропал нуждающийся в помощи пенсионер
Кемерово стоит в 9-балльних пробках
Работа котельной в кузбасском поселке – под контролем
Кузбассовцы помогли женщине сжечь труп и получили штраф
Погоня со стрельбой: в Кемерове ночью задержали неадекватного водителя
В Кузбассе разыскивают парня с татуировкой и его друга
СК просит продлить арест руководителю тушения пожара в «Зимней вишне»
Кузбасские синоптики рассказали о погоде в первые выходные декабря
В кемеровских школах открыли первые ледовые катки
В Кузбассе школьники-волонтеры получат дополнительные баллы за ЕГЭ
Разлетались: кузбассовцы делятся видео с НЛО