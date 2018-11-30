Сергей Цивилев поздравил жительницу Кемерова со 100-летием
Сергей Цивилев поздравил жительницу Кемерова Анну Фроловну Тарасову со 100-летним юбилеем. Губернатор Кузбасса отметил, что юбилярша – пример для подрастающего поколения.
100-летняя кемеровчанка вальсирует на своем юбилее.Екатерина БОРМОТОВА
В городском совете ветеранов 30 ноября чествовали кемеровчанку, у которой сегодня знаменательный юбилей – сотый день рождения. Отметить важную дату вместе с Анной Фроловной пришел губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, мэр Кемерова Илья Середюк, члены ветеранской организации, товарищи юбилярши.
– Вы – трижды победитель. Вы не просто прошли войну и вернулись с нее живой. Вы не просто сделали все для восстановления нашей страны. И, даже уйдя на пенсию, вы продолжаете очень активно работать и столько доброго и хорошего для всех людей делать! Вы победили и свой возраст. Вы активная, деловая. Вам 100 лет, и вы так замечательно выглядите! – сказал Цивилев.
Также Анну Тарасову поздравил Илья Середюк, который вручил юбилярше золотой знак «За заслуги перед городом Кемерово».
Середюк поздравляет жительницу Кемерова со 100-летием.Екатерина БОРМОТОВА
Анна Фроловна находится в добром здравии. И на своем юбилее она это доказала, станцевав вальс. Юбилярша пожелала всем беречь Россию так, как ее завоевывали ветераны в Великую Отечественную войну, а также быть здоровыми.