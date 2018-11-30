Сергей Цивилев поздравил жительницу Кемерова со 100-летием

СЕГОДНЯ 11:03 2018-11-30T11:15:05+03:00

Юбилярша находится в добром здравии и в 100 лет готова вальсировать [видео]

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Сергей Цивилев поздравил жительницу Кемерова Анну Фроловну Тарасову со 100-летним юбилеем. Губернатор Кузбасса отметил, что юбилярша – пример для подрастающего поколения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/680120" frameborder="0"></iframe> 100-летняя кемеровчанка вальсирует на своем юбилее.Екатерина БОРМОТОВА

В городском совете ветеранов 30 ноября чествовали кемеровчанку, у которой сегодня знаменательный юбилей – сотый день рождения. Отметить важную дату вместе с Анной Фроловной пришел губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, мэр Кемерова Илья Середюк, члены ветеранской организации, товарищи юбилярши.

– Вы – трижды победитель. Вы не просто прошли войну и вернулись с нее живой. Вы не просто сделали все для восстановления нашей страны. И, даже уйдя на пенсию, вы продолжаете очень активно работать и столько доброго и хорошего для всех людей делать! Вы победили и свой возраст. Вы активная, деловая. Вам 100 лет, и вы так замечательно выглядите! – сказал Цивилев.

Также Анну Тарасову поздравил Илья Середюк, который вручил юбилярше золотой знак «За заслуги перед городом Кемерово».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/680121" frameborder="0"></iframe> Середюк поздравляет жительницу Кемерова со 100-летием.Екатерина БОРМОТОВА

Анна Фроловна находится в добром здравии. И на своем юбилее она это доказала, станцевав вальс. Юбилярша пожелала всем беречь Россию так, как ее завоевывали ветераны в Великую Отечественную войну, а также быть здоровыми.