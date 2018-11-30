Новокузнечанин убил бабушку из-за нравоучений

СЕГОДНЯ 11:46 2018-11-30T11:51:34+03:00

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На 15 лет может лишиться свободы 23-летний житель города Новокузнецка. Молодой человек обвиняется в убийстве родной бабушки.

У двоих братьев и их сестры жизнь не заладилась с самого детства. Родители выпивали, и чем дальше, тем сильнее, так что радостной жизнь троих ребятишек назвать было сложно. При этом у девочки имеется инвалидность. Когда мать и отца лишили родительских прав, их под опеку взяла родная бабушка. Женщина была уверена, что сможет вырастить внуков достойными людьми. Она положила все силы на то, чтобы дать образование и помочь выбиться в люди. Вот только самые старший из внуков не ценил ее заботы. Медленно, он верно, он вставал на тот же путь, что и родители.

В один из вечеров молодой человек выпил бутылку водки. Бабушка стала попрекать молодого человека: мол, бросай пьянство, начинай работать, возьмись за ум! Мужчина сначала слушал ее, а потом вонзил в нее нож. С места преступления молодой человек скрылся, а пожилая женщина скончалась.

В скором времени за убийство родной бабушки мужчина предстанет перед судом. Как сообщаети новостной порта city-n, ему грозит до 15 лет лишения свободы.