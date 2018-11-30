Атакующие кузбассовцев мошенники сменили номер

СЕГОДНЯ 13:05 2018-11-30T13:10:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже более 20 кузбассовцев лишились денег после звонка «сотрудника банка». Одним из пострадавших от действий мошенников стал 49-летний новокузнечанин.

Житель города Новокузнецка стал очередной жертвой мошенников, атаковавших Кузбасс. Ему позвонил якобы сотрудник банка с номера 8-800-511-3336. Он заявил, что необходимо провести проверку покупок, оплаченных пластиковой картой и убедил мужчину назвать реквизиты. Как только мужчина назвал данные, с его счета были сняты 12 тысяч рублей. Сейчас уже более 20 кузбассовцев лишились своих денег после звонков людей, представлявшихся сотрудниками банков. И если одним они сообщали о необходимости проверить покупки, оплаченные картой, то других просили назвать данные карты, чтобы блокировать неправомерные операции. В общей сложности сумма ущерба кузбассовцами превысила 700 тысяч рублей.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и ни в коем случае не называть личные данные или банковские реквизиты незнакомцам.

Внимание! Мошенники сменили номер! Ранее они звонили с номера 8-800-511-9741. Теперь же звонки поступают с другого телефонного номера - 8-800-511-3336