В ДТП на кузбасской трассе погиб мужчина

СЕГОДНЯ 13:12 2018-11-30T13:12:09+03:00

Авария произошла во время дождя

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30 ноября в Новокузнецком районе произошла авария с участием двух автомобилей. В результате ДТП погиб 60-летний мужчина.

На 233-м километре трассы «Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк» столкнулись ВАЗ-2115 и Toyota Allion. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области, предварительная причина аварии – неправильно выбранная 60-летним водителем отечественного авто скорость движения при сложных дорожных и погодных условиях – в момент аварии шел дождь и дорога была мокрой.

-В результате он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем Toyota Allion», — пояснили в ведомстве.

В результате ДТП водитель ВАЗа скончался на месте, 35-летний водитель иномарки был госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД призывают кузбассовцев быть внимательными на дороге и соблюдать безопасные скорость и дистанцию.