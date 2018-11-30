В кузбасской школе нарушали пожарную безопасность

СЕГОДНЯ 13:28 2018-11-30T13:28:44+03:00

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В Детской художественной школе №17 города Топки нарушались требования пожарной безопасности. Нарушения закона выявила прокурорская проверка в апреле этого года.

Как рассказали в областной прокуратуре, в школе ширина эвакуационного выхода со второго этажа на наружную лестницу была менее 1,2 метра, что не соответствует нормам. После проверки прокурор города потребовал от администрации района устранить все выявленные нарушение за месяц.

– В ответе на представление было указано, что все нарушения устранены. Вместе с тем в октябре в ходе контрольной проверки прокуратурой было установлено, что они не устранены, –отметили в прокуратуре.

После этого прокурор обратился в суд с требованием обязать руководство художественной школы привести здание школы в соответствие с требованиями пожарной безопасности. В ноябре Топкинский городской суд удовлетворил требования прокурора. К настоящему времени все нарушения исправлены.