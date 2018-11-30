Автобус сбил 15-летнюю девушку и разбил две легковушки в Кузбассе

СЕГОДНЯ 13:51 2018-11-30T13:51:21+03:00

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Накануне в городе Белово случилось тройное ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя девушка.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 29 ноября на улице Путепроводной в Белово. Здесь около 16:50 15-летняя девочка переходила дорогу.

- По предварительным данным, водитель автобуса сбил 15-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, - сообщает отдел пропаганды ГИБДД Кузбасса. - Мужчина хотел избежать наезда на подростка, начал тормозить и автобус развернуло.

Из-за этого маневра автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Kalina и ВАЗ-2112. В момент ДТП в автобусе находились 18 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал. Тем не менее, школьница получила травмы. Ей была оказана необходимая первая помощь и назначено стационарное лечение. Кроме того, в Госавтоинспекции отметили, что водитель автобуса был трезвым.